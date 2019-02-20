Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetiyle gerçekleşen resmi ziyarette komite üyelerini, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, NATO Müttefik Kara Komutanı Korgeneral John C. Thomson ve NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Erhan Uzun karşıladı.



Orgeneral Recep, burada yaptığı konuşmada, NATO'ya katılım süreci tamamlanan Kuzey Makedonya'nın üyeliğinin NATO'nun güvenlik ve istikrarına etkisi bakımından bölgeye mesaj göndereceğine inandığını söyledi.



"Çevremizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler ile güney bölgemizdeki istikrarsızlık ve kargaşa ortamı, NATO Kara Komutanlığının güçlendirilmesine yönelik stratejik öngörümüzün ne kadar tutarlı olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullanan Recep, "Kara Komutanlığımız sahip olacağı 7/24 harekat merkezi ile stratejik konumunun kriz bölgelerine yakınlığının ve gerek NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu Karargahı-Türkiye (NRDC-Turkey), gerekse Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezimiz (COE-DAT) ile kuracağı yakın etkileşimin avantajlarını kullanarak, bölgesel durumsal farkındalığı en üst düzeyde tesis edebilecektir." diye konuştu.



Orgeneral Abdullah Recep, "Yeni Komuta Yapısı Adaptasyonu gereğince ve uzun dönem rotasyon planına uygun olarak NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu Karargahı-Türkiye, eğitim ve tatbikatlar konusunda NATO Kara Komutanlığı ile iş birliği içerisinde bulunacaktır." dedi.



Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür eden NATO Askeri Komite Başkanı Hava Orgeneral Sir Stuart Peach ise ittifak ve askeri komite adına Türkiye'nin NATO'ya katılışının 67'nci yıl dönümünü kutladı.



Peach, ziyaretin askeri komite için tarihi olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:



"Kuzey Makedonya askeri temsilcisi ilk defa bu ziyaretle aramıza katılmıştır. Türk heyetine bu sıcak karşılama için tekrar teşekkür ederim. İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya çapında NATO görev ve harekatlarında devam eden katkıları ve sorumlulukları başarıyla yerine getirmesinden dolayı minnettarlığımızı belirtmek isterim.



Bunların ötesinde ittifaka mensup personel, İzmir'de 67 yıl boyunca Türk misafirperverliğine şahit olmuştur. Sizin ülkenizin misafirperverliğine şahit oldular. Minnettarız. Askeri komite olarak bugün resmi bir ziyaret amacıyla buradayız. Biliyoruz ki biz sadece bu ziyaretin tecrübesinden istifade etmeyeceğiz, aynı zamanda buradan bu ziyaretin anılarıyla geri döneceğiz. Gelmeden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştüm. Askeri komitenin bütün üyelerine selamlarını iletti."



"TERÖR ÖRGÜTLERİ, NATO'NUN DA GÜVENLİĞİNE AÇIK BİR TEHDİT"

Konuşmaların ardından Genelkurmay Plan ve Prensipler Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, ev sahibi ülke sunumunu gerçekleştirdi.



Sunumda Türkiye'nin 67 yıl boyunca NATO'ya sağladığı katkılar hakkında bilgi veren Oğuz, NATO'nun yeni güçlendirilmiş komuta yapısında NATO Müttefik Kara Komutanlığının artan öneminin altını çizdi.



Tümgeneral Oğuz, sunumunda, NATO Yeni Komuta Yapısı'nın gerektirdiği eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde, bilgisayar destekli olanların İstanbul'da konuşlu Çokuluslu Müşterek Harp Merkezi'nde, fiili tatbikatların ise Seferihisar'da bulunan Müşterek Fiili Tatbikat Merkezi'nden istifade edilerek icra edilebileceğini dile getirdi.



Türkiye'nin 67 yıldır NATO'nun değerli ve önemli bir müttefiki olduğuna dikkati çeken Oğuz, terör ve onun tüm şekilleriyle mücadelede NATO'nun dayanışma içinde olmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.



DEAŞ, PKK/PYD-YPG'nin Türkiye'nin olduğu kadar NATO'nun da güvenliğine açık bir tehdit olduğunu ifade eden Mustafa Oğuz, Türkiye'nin güvenliğinin bir bütün olarak aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği olduğunu belirtti.



Oğuz, İzmir'in sosyal, kültürel, eğitim ve endüstriyel açıdan gelişmiş yapısının NATO Müttefik Kara Komutanlığına fayda sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.



Görüşmelerin sonunda toplantıya katılan komutanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.