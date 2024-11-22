NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtildi.

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