NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz

SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

Haberler 15.05.2022 - 16:29

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile temaslarımızı sürdüreceğiz

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Son dakika haberi! Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları,

" önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim.

Çavuşoğlu ile temaslarımızı sürdüreceğiz.

Tabi ki Rusya herhangi birşekilde, hibrit saldırılarda bulunursa, hem karşılık verecağiz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunun tamamlanması için tüm üye ülkelerin parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

Avrupa'daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız."

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