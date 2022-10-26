NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğim

Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdinin "tehlikeli, pervasız ve sorumsuz" olduğunu yineledi.

Stoltenberg, ayrıca Rusya'nın "Ukrayna'nın kendi topraklarında radyolojik kirli bomba kullanmaya hazırlandığını" iddia ederek dezenformasyon oluşturduğunu söyledi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri, açıkça yanlış olan bu iddiayı reddediyor. Rusya, kendilerinin yapmak istedikleri şeyler için sık sık başkalarını suçluyor" diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın "Ukrayna'nın kirli bomba kullanmaya hazırlandığı" iddiasının asılsız olduğunu söyledi.

RUSYA'NIN NÜKLEER FALİYETLERİ ÇOK YAKINDAN İZLENİYOR



Stoltenberg ayrıca NATO'nun "Rusya'nın nükleer duruşunda herhangi bir değişiklik görmediğini" ve bunun çok yakından izlendiğini aktardı.



Diğer taraftan NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın savaş çabalarına destek sağladığını söyleyerek İran'a yönelik uluslararası yaptırımları memnuniyetle karşıladı.



"YAKINDA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"



Stoltenberg son olarak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere yakın bir zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?



Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenliklerinden endişeye düşen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme talebined bulunmuş, ancak Türkiye'den veto yemişti. Türkiye, söz konusu ülkelerin taleplerini teröre verdikleri destek ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar nedeniyle reddetmişti. Uzun süren müzakereler sonucunda Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü momerandum imzalanmış ve İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.