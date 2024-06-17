NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Çin uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD’de Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkan Xi Jinping’in NATO'ya şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, “Çünkü NATO'da ABD'nin kendilerinde olmayan bir şeye sahip olduğunu biliyorlar. 31 dost ve müttefik” dedi.



Gelecek ay NATO liderlerin ABD’nin başketnti Washington DC'de NATO Zirvesi için bir araya geleceklerini hatırlatan Stoltenberg, üç konunun gündemin en üst sıralarında yer alacağını belirterek, bunların NATO'nun temel işi olan caydırıcılık ve savunması, Ukrayna ve özellikle de Hint-Pasifik bölgesindeki küresel ortaklıklar olduğunu ifade etti.

“DOĞRU ZAMAN GELDİĞİNDE UKRAYNA GECİKMEKSİZİN NATO'YA KATILABİLECEK”

NATO’nun Ukrayna’ya verdiği desteğe değinen Stoltenberg, Putin'in saldırganlığının ne bugün ne de gelecekte sonuç vermemesini sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, “İşte bu nedenle Zirve'de Ukrayna'yı NATO üyeliğine daha da yaklaştırmaya devam edeceğiz. Böylece doğru zaman geldiğinde Ukrayna gecikmeksizin NATO'ya katılabilecek” dedi.