NATO görevlisi yaya geçidinde çarptı: Yüzde yüz kusurlu ama serbest kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 1 Temmuz’da bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ, felç kaldı. Ezgi’ye çarpan ve yüzde yüz kusurlu bulunan şüpheli NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginald Thevenin ise serbest kaldı. Savcılık soruşturmasının devam ettiği dosyada Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu. 2 ağır ameliyat geçiren Ezgi’nin ise tedavisi İstanbul'da özel bir hastanede devam ediyor.

Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in yüzde yüz kusurlu bulunmasına ve tedavi için vadettiği sözleri tutmamasına isyan etti. Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberinde görüşlerine yer verilen anne Aydındağ, Thevenin’in çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve tedavi için gerekli her şeyi karşılayacağını söylediğini belirtti.



"ÖNCELİĞİMİZ KIZIMIN TEDAVİSİYDİ"



Tek önceliklerinin kızının sağlığı olduğunu belirten Aydındağ o dönemde avukatlarının anlaşma tekliflerini kabul ettiklerini belirtti. Aydındağ, "Kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Adam bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu. O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi" dedi.

"TELEFONLARIMIZI AÇMADI"

Tedavi için İstanbul’da başka bir doktor bulduklarını söyleyen Aydındağ, "Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık" diye konuştu.

3 AYDIR DAVA AÇILMADI



19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldığını ve verilen sözlerin tutulmadığını belirten anne Aydındağ, "Yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı. Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hala davanın açılmasını bekliyoruz” dedi.



"ŞÜPHELİ ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU"



Savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyleyen Avukat Seray Gödekmerdan Erdoğan ise, "Ezgi Aydındağ, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada, aşırı süratle gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan araç kendisine çarptı. Bu kaza neticesinde müvekkilimizin, kaburga kemikleri kırıldı, omurilik bağları koptu, iç organları zarar gördü ve iş göremez hale geldi. Aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildiren şüphelinin talebi ile müvekkilimizin ailesi uygun bir doktor buldu. Ortadan kaybolan şüpheli 212 bin 888 TL’lik tedavi faturasını ödememiş, aile, kredi çekerek masrafı ödemek zorunda kaldı. Ezgi şu an Haluk Levent’in girişimi ile İstanbul'da tedavi görüyor. Kazada, tam kusurlu olan şüphelinin serbest bırakılması kabul edilebilir değil" diye konuştu.