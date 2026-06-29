NATO Parlamenterler Zirvesi | Kurtulmuş: Dünya yeni bir döneme giriyor

NATO 'ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul'da bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleşen NATO Parlamenterler Zirvesi'ne 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcileri katılıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , zirvenin açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

“İNSANLIK TARİHİNİN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİRİ”

"İçinden geçmekte olduğumuz dönem insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisidir." diyen Kurtulmuş, dünyada güç dengelerinin değiştiğini ve yeni bir döneme girildiğini anlattı.

"Artık tek kutuplu dünyanın geride kaldığı, çok merkezliliğin hakim olmaya başladığı yeni bir evreye giriyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Bu evrede savaşların yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş şöyle devam etti:

"Meselenin sadece güvenlik perspektifiyle ele alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. NATO'nun da karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı aşikardır."

"KALICI BARIŞIN SAĞLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Türkiye 'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış müzakereleri için büyük emek verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye her iki ülkeyle konuşabilen tek ülke. Şimdi aynı perspektifin günümüzdeki meselelerde de hakim olmasını arzu ederiz. Bunun güzel bir örneği; son zamanlarda bütün dünyayı etkileyen ABD-İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemdedir."

“ORTADOĞU'DA BARIŞ OLMADAN DÜYADA BARIŞ OLMAZ”

İsrail'in soykırım boyutuna ulaşan saldırılarının son bulması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Mesele insanlığın gelecek umutlarının bomba atılmasıdır." dedi.

Filistin meselesinin çözümünde nihai sonuca ulaşılmasını umduklarını belirten Kurtulmuş, "İki devletli çözümden başka bir yolun bulunması dünya barışının garanti alına alınması demektir." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da barış olmadan, dünyada barış olmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz." dedi.

“İTTİFAKIN RUHUNA AYKIRI”

Türkiye'nin savunma sanayii alanında son yıllarda çok önemli yol kat ettiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan yüzde 5 savunma harcamalarındaki kararlılığın bütün ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayii ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır."