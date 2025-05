NATO tarihinde ilk | MSB: Türk general direktör görevine seçildi

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.



TERÖRLE MÜCADELE



Devam eden operasyon, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

BİR TÜRK GENERALİN NATO’DA DİREKTÖR GÖREVİNE SEÇİLMESİ



Bakanlık kaynakları, bir Türk Generalin NATO Uluslararası Askeri Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:



“NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda (International Military Staff-IMS) direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip “İş Birliği ile Güvenlik Direktörü” (Director of Cooperative Security) görevine Tuğgeneral Eray Ündüger seçilmiştir.



Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir Müttefiki olarak, İttifakın barış ve güvenliğe olan katkılarını sürdürmeye devam edecektir."



İSRAİL İLE SURİYE’DE GERGİNLİK YAŞANDIĞINA İLİŞKİN HABERLER



MSB kaynakları, İsrail ile Suriye’de gerginlik yaşandığına ilişkin haberlere ilişkin ise İsrail’in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmediklerini dile getirdi.



Kaynaklar, "Bu hava harekatları Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bununla birlikte bir çok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur.



Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir." dedi.



BAZI EMEKLİ ASKERLERİN ORDUEVLERİNE GİRİŞ YASAĞI



MSB kaynakları, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı iddialarına ilişkin de açıklama yaptı.



Açıklamada, "Kendisine özel bir görev verilmediği halde görevi ve sıfatı icabı muvazzaflık yaptığı dönemde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik olarak açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmî kaynaklardan intikal eden bilgi ve belgelerden tespit edilenlerin orduevleri, askerî gazinolar ve diğer askerî sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir." denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir. TSK, disiplinsizliğe ve şahsi menfaatlerini kurumsal değerlerin önüne koyan yaklaşımlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir.”



PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ



MSB kaynakları, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin ise “Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz." dedi.



"İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz.” denildi.