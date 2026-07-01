NATO zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı

Yaya hareketliliğine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak.



Trafik tedbirlerine değinen Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy ise yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını ifade etti.

Sürücüler için alternatif güzergahların belirlendiğini kaydeden Atasoy, şehirlerarası otobüs seferlerine ya da yaya hareketliliğine yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını, AŞTİ’ye girişlerin Sabancı Bulvarı üzerinden normal seyrinde devam edeceğini sözlerine ekledi.