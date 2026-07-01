NATO zirvesi öncesi Ankara’da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı
01.07.2026 16:23
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı zirve öncesi açıklamalarda bulundu.
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 56 bin personelin görev yapacağı NATO Zirvesi öncesinde şehir genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildiğini açıkladı.
Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezinde açıklamalarda bulunan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, emniyet ve jandarmadan toplam 56 bin personelin sahada olacağını belirtti.
Süreci sorunsuz tamamlamak adına tüm risk analizlerinin yapıldığını dile getiren Tandoğan, hazırlıklar kapsamında bugüne kadar kent genelinde 900'e yakın şok uygulama gerçekleştirildiğini açıkladı.
Şehirdeki günlük yaşamın aksamayacağı dile getirildi.
"Her an sahadayız, endişeye gerek yok"
Kiralık araçlardan günübirlik evlere, parklardan liderlerin konaklama alanlarına kadar çok katmanlı bir denetim mekanizması yürüttüklerini aktaran Tandoğan, dijital sistemler ve yerli yazılımlar sayesinde kriz merkezinden anlık takip yapacaklarını vurguladı.
Şehirdeki günlük yaşamın aksamayacağını ve vatandaşların endişe etmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Tandoğan, sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Yaya hareketliliğine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacağı belirtildi.
Yaya hareketliliğine yönelik herhangi bir kısıtlama olmayacak.
Trafik tedbirlerine değinen Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy ise yolların tamamen kapatılmayacağını, sadece liderlerin geçişi sırasında kısa süreli kesintiler yaşanacağını ifade etti.
Sürücüler için alternatif güzergahların belirlendiğini kaydeden Atasoy, şehirlerarası otobüs seferlerine ya da yaya hareketliliğine yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığını, AŞTİ’ye girişlerin Sabancı Bulvarı üzerinden normal seyrinde devam edeceğini sözlerine ekledi.