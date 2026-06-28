NATO zirvesi öncesi Ankara'nın mazgalları sosyal medyada gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hale getirilmesi çalışmalarının uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak yürüttüğü vurgulandı. Asfalt yenileme çalışmaları, trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgalların ve baca kapaklarının yol seviyesine getirildiği ifade edildi.

Belediye, söz konusu çalışmaların yeni olmadığını belirterek, 2 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan haber bülteninde de bu konuya yer verildiğini hatırlattı. Açıklamada, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hale getirilmesi için kent genelinde çalışma yürütüldüğü ve yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025’te sözleşme imzalandığı, 16 Ekim 2025’te yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama sürecinin başlatıldığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri nedeniyle ekiplerin bazı noktalarda daha rahat, güvenli ve hızlı çalışma imkanı bulduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu durum yapılan işin yeni olduğu anlamına gelmemekte, yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım çalışmalarının daha kısa sürede yürütülmesine imkan sağlamaktadır” denildi.

Belediye, uzun süredir planlı şekilde sürdürülen bakım çalışmalarının yeni bir uygulamaymış ya da yalnızca NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiş gibi gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.