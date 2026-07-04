NATO Zirvesi öncesi büyükelçilerden peş peşe mesajlar
04.07.2026 12:36
5 farklı ülkenin Ankara büyükelçisi açıklamalarda bulundu.
NATO Ankara Zirvesi öncesi büyükelçilerden peş peşe dayanışma mesajları geldi. Diplomatlar, küresel risklere karşı Türkiye'nin stratejik önemine ve İttifak'ın birliğine vurgu yaptı.
Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, müttefik ülkelerin Ankara büyükelçilerinden peş peşe dayanışma mesajları geldi.
Diplomatlar açıklamaklarında, küresel risklerin tırmandığı bu dönemde Türkiye'nin stratejik ağırlığına ve İttifak'ın tek vücut hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.
Türkiye'nin üstlendiği role ve bölgesel güvenliğe katkısına vurgu yapan İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya’nın SAMP/T Hava Savunma Sistemi ile Türkiye’nin güvenliğine aktif destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız." dedi.
Geçen yıl zirvenin Lahey'de yapıldığını hatırlatan Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaptı. Wijnands, "NATO’daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayine sahip Türkiye’nin ittifaka katkısı kesinlikle çok önemli." diyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev’e desteğe ve terörle ortak mücadeleye yönelik sarsılmaz bir kararlılık sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.
Büyükelçilerden birlik ve dayanışma mesajı.
Ankara'nın organizasyon ve koordinasyon kabiliyetine teşekkür eden Polonya Büyükelçisi Maciej Lang, misafirperverlikleri, samimi işbirlikleri ve emsal teşkil eden koordinasyon, kabiliyetleri hasebiyle Türk ev sahiplerine şükranlarını sunan Lang, "Ankara'dan yükselecek birlik ve beraberlik mesajının, NATO'nun sarsılmaz iradesini ve değişen güvenlik şartları karşısında müşterek hareket etme azim ve kararlılığını bir kez daha teyit edeceğine olan inancım tam." şeklinde konuştu.
Uluslararası sistemdeki belirsizliklere ve büyüyen tehditlere dikkat çeken Bulgaristan Büyükelçisi Anguel Tcholakov ise Ankara Zirvesi'nin müttefikler arasındaki sarsılmaz bağı göstermek adına büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek "Önemli olan, bir arada durmamızdır ve NATO’nun birliği hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 5'ine çıkarmayı taahhüt eden Letonya Büyükelçisi Bahtijors Hasans da zirvede 5. Madde'nin, transatlantik bağların ve Ukrayna'ya verilen uzun vadeli desteğin yeniden teyit edilmesi gerektiğini belirtti. Hasans, Rusya ve terör tehdidine karşı ortak hareket etmenin şart olduğunu söyleyerek,