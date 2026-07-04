NATO Zirvesi öncesi büyükelçilerden peş peşe mesajlar

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kritik NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, müttefik ülkelerin Ankara büyükelçilerinden peş peşe dayanışma mesajları geldi.

Diplomatlar açıklamaklarında, küresel risklerin tırmandığı bu dönemde Türkiye 'nin stratejik ağırlığına ve İttifak'ın tek vücut hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin üstlendiği role ve bölgesel güvenliğe katkısına vurgu yapan İtalya Büyükelçisi Giuseppe Manzo, İtalya’nın SAMP/T Hava Savunma Sistemi ile Türkiye’nin güvenliğine aktif destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin liderliği için minnettarız, bunu destekliyoruz ve karşı karşıya olduğumuz tüm tehditleri ele alacak başarılı bir zirve için birlikte çalışmaya kararlıyız." dedi.

Geçen yıl zirvenin Lahey'de yapıldığını hatırlatan Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye'nin askeri gücüne vurgu yaptı. Wijnands, "NATO’daki en büyük 2'nci silahlı kuvvetlere ve büyük bir savunma sanayine sahip Türkiye’nin ittifaka katkısı kesinlikle çok önemli." diyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev’e desteğe ve terörle ortak mücadeleye yönelik sarsılmaz bir kararlılık sergilemeleri gerektiğini dile getirdi.