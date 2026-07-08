Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün. Liderler zirve için Beştepe'ye gidiyor

Kritik görüşme öncesi, iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye 'ye yaptırımların kalkacağını açıklayarak F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü, ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan, ticari ilişkilere, Ukrayna Rusya savaşından Ortadoğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar ele alındı.

LİDERLER VE EŞLERİ KAPIDA KARŞILANDI

Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı.

Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler mehter marşıyla karşılandı.