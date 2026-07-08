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Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün. Liderler zirve için Beştepe'ye gidiyor

08.07.2026 08:44

Son Güncelleme: 08.07.2026 08:47

Tarihi NATO Zirvesi'nde ikinci gün. Liderler zirve için Beştepe'ye gidiyor
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

NTV - Haber Merkezi
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Ankara, 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde ev sahipliği yapıyor. 32 lider bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatıracak.

Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

 

70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor. 

 

Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

08:37
LİDERLER BEŞTEPE'YE GİDİYOR
Liderler, saat 11.00'de başlayacak olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Beştepe'ye gidiyor.
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08:30
MACRON SABAH KOŞUSUNDA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güne İran Caddesi'nde yaptığı sabah koşusuyla başladı. Macron'un antrenmanı geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
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08:00
"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇIK OLMALI"
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sabah basın toplantısı düzenlendi. "Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerine başlayan Rutte, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olması gerektiğini vurguladı ve "Bu olmazsa olmazımız. Bunu bu şekilde ele alıyoruz." dedi. Daha güçlü NATO'nun daha güçlü birlik demek olduğunun altını çizen Rutte, bu mottoyla hareket ettiklerini lide getirdi. Rutte, "Lahey’de belirlenen ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5’ini savunmaya ayırma hedefi vardı. Bu yıl yüzde 4’e ulaşıyoruz. NATO artık daha güçlü." diye konuştu. Savunma sanayisinde de ilerlemelerin sağlandığını ifade eden Rutte, "Ülkeler artık yüzde 5’lik hedefine ulaşmalı." açıklamasında bulundu.
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DÜN NE OLDU?

 

Zirvenin ilk gününde Ankara'da kuş uçurtulmadı. Liderlerinde gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, kırmızı alan olarak ilan edildi.

 

Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alıyor.

 

TARİHİ GÖRÜŞME

 

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beştepe'de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

Kritik görüşme öncesi, iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar için çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıklayarak F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü, ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi. Yaptırımlardan, ticari ilişkilere, Ukrayna Rusya savaşından Ortadoğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar ele alındı.

 

LİDERLER VE EŞLERİ KAPIDA KARŞILANDI

 

Erdoğan çifti resepsiyon ve resmi akşam yemeği için gelen liderleri ve eşlerini kapıda karşıladı.

 

Karşılama töreninde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile yeniçeri kıyafetli askerler de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de hazır bulundu. Liderler mehter marşıyla karşılandı.

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