NATO Zirvesi'ne adım adım. Gece gündüz sahada olacaklar

Asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık ve turizm polisi gibi tüm kritik birimlerin tam bir koordinasyon içinde çalışmasıyla yürütülecek.

Zirveye katılacak devlet yetkilileri ile yabancı misafirlerin kalacağı yerlerde çok geniş güvenlik çemberleri oluşturuluyor. Devlet başkanları, yabancı heyetler, gazeteciler ve diğer konukların kalacağı oteller, toplantı salonları ve etkinlik alanları için özel güvenlik planları hazırlandı.

Ayrıca heyetlerin şehre geliş gidişlerinde trafiğin aksamaması ve güvenli akması adına gerekli tüm güzergah planlamaları yapıldı. Başta Esenboğa ve Akıncılar Havalimanı olmak üzere, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı, Ankara Garı ve AŞTİ gibi yolcu trafiğinin çok yoğun olduğu merkezlerdeki denetimler ve önlemler derinleştirildi.

6 bin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve gerekli görüldüğü durumlarda emniyet birimlerinin helikopterleri devreye girerek havadan denetim desteği sağlayacak.