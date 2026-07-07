NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgasını vurdu. Menüde neler vardı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak düzenlenen yemek öncesinde Erdoğan ve Emine Erdoğan, konuk liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası’nın merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle tek tek fotoğraf çektirdi. Liderlerin Beştepe'ye gelişinin tamamlanmasının ardından yemeğe geçildi.

NATO liderlerine sunulan menüde Türkiye ’nin farklı bölgelerinden lezzetler yer aldı.

Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.

Ana yemekte ise liderlere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan deniz levreği oldu. Diğer seçenek ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburgaydı.

Yemeğin tatlı bölümünde ise Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlıya Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşlik etti.

Zirve için kurulan medya merkezinde de yerli ve yabancı gazetecilere Türk mutfağından geniş bir seçki sunuldu. Menüde Türkiye’nin farklı bölgelerinden çorbalar, zeytinyağlılar, kebaplar, yöresel ana yemekler, tatlılar ve şarküteri ürünleri yer aldı.

BASINA GENİŞ TÜRK MUTFAĞI SEÇKİSİ

Gazeteciler için hazırlanan çorba çeşitleri arasında çeşminigar, enginar, Anadolu aşı, ezogelin, Erzincan, şehzade aşı, Uşak tarhanası ve mercimek çorbası yer aldı.

Kahvaltı bölümünde ise Hatay kırma zeytini, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı taze fasulye, mutabbel, Antep usulü kuru dolma, Antalya usulü hibeş, Trabzon tereyağı, gözleme ve sigara böreği sunuldu.

Şarküteri ve peynir çeşitleri arasında Ezine peyniri, İzmir tulumu, Kars gravyeri ve Ege zeytin çeşitleri öne çıktı.

Ana yemek ve mezelerde de oldukça geniş bir menü hazırlandı. Adana kebap, mantı, Karadeniz usulü dana kavurma, hünkar beğendi, döner, kuzu tandır, etli İspir kuru fasulye, etli kara lahana dolması, sebzeli bulgur pilavı, Antep usulü nakış dolma, İzmir köfte, keşkek, tantuni ve kıymalı pide gibi lezzetler gazetecilere ikram edildi.

Menüde ayrıca çiğ köfte, fava, Beypazarı taratoru, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlı rezene, enginar, babagannuş, muhammara, acılı ezme, haydari, erik cacığı, Ege otları taratoru, Antalya piyazı, Çerkez tavuğu, şakşuka, kuru cacık ve atom gibi soğuk lezzetler de yer aldı.

Pastane bölümünde ise baklava, kalburabastı, tulumba, sütlaç, çifte kavrulmuş Türk lokumu çeşitleri, şekerpare, höşmerim, sakızlı muhallebi, trileçe, zerde, şambali, fıstıklı kadayıf, incir uyutması, lokma, Kemalpaşa tatlısı, kaymaklı ekmek kadayıfı, aşure, revani, kazandibi ve kabak tatlısı sunuldu.

LİDER EŞLERİ İÇİN GASTRONOMİ SUNUMU

Lider eşleri için de Türk mutfağını ve zanaatını öne çıkaran özel bir program hazırlandı. 8 Temmuz'daki yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan’ın, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.

Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin sunulacağı yemekte, lider eşlerine Türk mutfağının farklı tatları tanıtılacak. Yemek, İznik çinisi örneklerini barındıran bir salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtüleri üzerinde servis edilecek.