NATO'da kritik toplantı | Kalın'dan İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama

Son dakika haberi! Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel’de, NATO karargahında yeniden başladı.

Görüşmede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Kalın, görüşmenin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı."

İSVEÇ: GÖRÜŞMELERDE İLERLEME SAĞLANDI

İsveç tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve sürecin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "NATO'ya üyeliğimiz Türkiye'deki seçimden sonra oluşturulacak Meclis'te oylanacak"ifadesi yer aldı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...