NATO'da kritik toplantı: Üçlü müzakereler yeniden başlıyor

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri bugün Brüksel’de, NATO karargâhında yeniden başlıyor.

NATO'da kritik toplantı: Üçlü müzakereler yeniden başlıyor

, ve bugün Brüksel'de masaya oturacak.

Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada,  yetkilileri de yer alacak.

Toplantının gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşülecek.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçen gün, terörle ilgili yeni ceza yasasının mecliste oylanacağını duyurarak "Bu yasayla terör örgütlerine katılmak ve finans sağlamak yasaklanacak" dedi.

Türkiye, Ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

NATO'dan açıklama: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı Mart ayında
NATO'dan açıklama: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü toplantı Mart ayında Haberi Görüntüle

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