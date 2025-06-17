NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret
İsrail-İran savaşı sürerken, Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile görüştü.
Ankara'nın bugün önemli bir ziyaretçisi var.
İsrail-İran savaşı beşinci gününde sürerken, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkent Ankara'ya geldi.
Dragone, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüştü.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Oramiral Dragone'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
NATO Marşı ve İstiklal Marşı çalındıktan sonra Dragone, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Oramiral Dragone, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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