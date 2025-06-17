NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret

Ankara'nın bugün önemli bir ziyaretçisi var.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Oramiral Dragone'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.



NATO Marşı ve İstiklal Marşı çalındıktan sonra Dragone, Onur Kıtası'nı selamladı.



Orgeneral Gürak ve Oramiral​​​​​​​ Dragone​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.