NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret

İsrail-İran savaşı sürerken, Ankara bugün önemli bir ismi ağırlıyor. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile görüştü.

NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret
Savaş 5’inci gününde

Savaş 5’inci gününde

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Ankara'nın bugün önemli bir ziyaretçisi var.

İsrail-İran savaşı beşinci gününde sürerken, Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone başkent Ankara'ya geldi.

Dragone, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile görüştü.

NATO'dan Ankara'ya önemli ziyaret - 1 Orgeneral Gürak ve Oramiral Dragone

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak 'yi ziyaret eden Oramiral Dragone'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

Marşı ve İstiklal Marşı çalındıktan sonra Dragone, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Oramiral​​​​​​​ Dragone​​​​​​​, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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