NATO'dan denizaltı tatbikatı. TCG 1. İnönü denizaltısı da katılıyor
24.02.2026 12:07
Türk donanmasının önde gelen güç unsurlarından olan "Gür" sınıfı denizaltılarından TCG 1. İnönü, tatbikatta hünerlerine gösterecek.
NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı İtalya'da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tatbikata bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağıyla katılıyor.
"Dynamic Manta 2026" adlı tatbikat, müttefik gemi ve denizaltıların İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya limanından denize açılmasıyla başladı.
Tatbikatın ilk gününde helikopterle yaklaşma, denizaltıların suya dalış ve çıkış eğitimleri yapıldı.
Tatbikatın amacı, NATO'nun denizaltı savunma harbi konusunda müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek.
TCG 1. İNÖNÜ DE YER ALIYOR
Türkiye de tatbikata katılan 10 ülke arasında yer alıyor.
Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi'ndeki ilk zaferi 1. İnönü Muharebesi'nin adını taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosunun önemli unsurlarından TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO'nun "Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)" tatbikatında rol almaya hazır.
Ayrıca, tatbikatta bir deniz karakol uçağı da görev alacak.