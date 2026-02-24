NATO'dan denizaltı tatbikatı. TCG 1. İnönü denizaltısı da katılıyor

Türk donanmasının önde gelen güç unsurlarından olan "Gür" sınıfı denizaltılarından TCG 1. İnönü, tatbikatta hünerlerine gösterecek.

NATO'nun denizaltı savunma harbi tatbikatı İtalya'da başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tatbikata bir denizaltı ve bir deniz karakol uçağıyla katılıyor.