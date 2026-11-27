“VURUCU GÜÇ OLMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR”

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel ölçekte barışın, istikrarın ve kolektif savunmanın en güçlü teminatlarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu görevin NATO 'nun ortak güvenlik mimarisi içinde müttefik dayanışması ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin önemli bir yansıması olduğunu anlatan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Hava sahamızın ve ittifak coğrafyasının güvenliği için sergilediğimiz kararlılık, bugün müttefiklerimizle omuz omuza yürüttüğümüz bu görevle bir kez daha ortaya konulmaktadır. Türk Hava Kuvvetleri yalnızca savunma ve gözetleme sorumluluklarıyla değil, gerektiğinde harekat sahasında inisiyatif alabilen, caydırıcılığı yüksek, modern ve güçlü bir vurucu güç olmasıyla da öne çıkmaktadır. Eğitimden harekata, uçuş emniyetinden idameye kadar her aşamada ortaya koyduğumuz yüksek standartlar, bu görevi en etkin şekilde icra etmemizin temel dayanağıdır."

“EMNİYET ÖNCELİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Filonun seçkin personelinin Romanya'da görev yaparken Türkiye 'yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini en yüksek disiplin, itibar ve başarıyla temsil edeceğini vurgulayan Gezeravcı, "Görev süresince emniyet önceliğimizden taviz vermeden, müttefik unsurlarla tam uyum içinde çalışarak üstlendiğimiz sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu vesileyle görev alacak tüm personelimize üstün başarılar diliyor, milletimizin gurur duyacağı, kazasız ve emniyetli bir görev dönemi temenni ediyorum." ifadesini kullandı.