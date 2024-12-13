NATO'nun Yılın Fotoğrafı yarışmasının birincisi Türkiye

NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında birincilik Türkiye'den geldi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."



Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.

