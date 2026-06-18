Navigasyon yanılttı, dere yatağına uçtu
18.06.2026 04:41
Bursa’da navigasyon sisteminin yanlış yolu göstermesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. 19 yaşındaki sürücü yaralandı.
Bursa'da gece yarısı refüjdeki bariyerleri aşan otomobil dere yatağına düştü.
Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre navigasyon sisteminin yanılttığı 19 yaşındaki Talha G. idaresindeki araç kontrolden çıktı. Refüjdeki bariyeri aşan otomobil metrelerce yüksekten dere yatağına uçtu.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.