Navigasyona uydu, merdivende mahsur kaldı

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki çıkmaz sokakta meydana geldi. Bir sürücü navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıktı. Uygulamanın verdiği güzergaha uyan sürücü, bir süre sonra dar bir sokağa girdi. Yoluna devam eden sürücü, merdivenleri fark etmeyince hayatının şokunu yaşadı. Sürücü merdivenlerde mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı. Çevre sakinleri ise, yetkililerden sokağın çıkmaz olduğunu belirten bir tabela konulmasını istedi.



"TABELA KONULMASI GEREKİYOR"

Pierre Lotti Tepesi'nde esnaflık yapan Ayşe Kesim, "Aşağı giden arabalar, oradan geri dönüşün olmadığını bilmiyor. Geri gelmeye çalışırken arabası zarar görüyor, çekici çağırıyor. Araçlar oradan yukarı çıkamaz. Bu yolu bilmeyenler buraya giriyor. Bir tabela konulması gerekiyor" dedi.