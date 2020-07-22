Navtex nedir? Navtex ilan etmek ne demek?

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi 21 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde meis ve Rodos arasında kalan bölgede sismik bir araştırma yapılacağını ilan ederek Navtex mesajı yayınladı.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.



NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.

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