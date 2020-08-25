Navtex nedir? Navtex ilanı ne demek? Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti. Bu süre yeni bir navtex ilanıyla 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.



NAVTEX NEDİR?



Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir.



NAVTEX İLAN ETMEK NE DEMEK?

Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kâğıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkânı tanıyan bir cihazdır.

AKDENİZ'DE YENİ NAVTEX İLANI

