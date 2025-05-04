Naz bebek 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında yaşayan ailenin bebekleri Mevlüde Naz B. (1) dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüde Naz B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mevlüde Naz B.’nin cenazesi,Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayın ardından Mevlüde Naz B.’nin anne ve babasının ifadesine başvurdu.