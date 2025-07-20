Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor hayatını kaybetti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor İsmail Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şenkul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan kıymetli hekimlerimizden Uzm. Dr. İsmail Aydın’ın ani rahatsızlık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum."

Dr. İsmail Aydın'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip memleketi Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.