Nazilli’de 22 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 22 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hamzalı Mahallesi’nde yakalandı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

