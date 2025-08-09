Nazilli'de alevler büyümeden kontrol altına alındı
Nazilli'de sabaha karşı ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Aydın'ın Nazilil ilçesine bağlı kırsal Kahvederesi mahallesindeki ormanda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 2 hektarlık alan zarar gördü.
