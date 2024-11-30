Nazilli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.

E.Ü (24), M.S. (20) isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada; 87 gram eroin maddesi, 100 adet sentetik hap, bir adet yivsiz pompalı tüfek, 13 bin 720 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.