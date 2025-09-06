Nazilli’de otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay dün gece yarısı Yıldıztepe Mahallesi Kanalyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yıldıztepe mahalle Muhtarlığı önündeki trafik ışıklarının bulunduğu kavşaktan batı istikamete hareket halindeki H.A.E. yönetimindeki otomobil, caddenin sağ tarafında park halinde bulunan otomobilin arka teker kısmına çarparak takla attı.

Kaza sırasında ters dönen otomobilde bulunan sürücüyü olayı gören vatandaşlar araçtan çıkarttı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevkedildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.