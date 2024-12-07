Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: İki satıcı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki sokak satıcısı yakalandı.

Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: İki satıcı yakalandı

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri başarılı bir uyuşturucu madde ticareti operasyonuna daha imza attı.

Ekipler İsabeyli Mahallesi'nde M.K ve G.E isimli şüpheli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ederek kullandıkları aracı takibe aldı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından iki zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 60 gram Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K ve G.E isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

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