Nazır Cihangir İslam, Saadet Partisi'nden istifa etti

İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın Saadet Partisi'nden istifa etmesiyle bu partinin milletvekili sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı ise 7'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 11:03 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 11:04

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İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart 2020 itibarıyla Saadet Partisi'nden istifa ettim. Düşünülerek verilmiş bir karardır. Kişisel bir hesabım olmadı, bundan sonra da olmayacak. Kırgınlığım yok. Saadet Partisi camiasına içtenlikle şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

İslam'ın istifasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı da değişti.

Buna göre, Saadet Partisi milletvekili sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekillerin sayısı 7'ye yükseldi.

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