Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

Davada “iftira” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ilıcak'ın cezası, 4 Aralık 2023'te istinaf mahkemesince onanmıştı.

4 Aralık 2023'te tekrar cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

FETÖ'ye yardımla suçlanan Nazlı Ilıcak, ''gizli belge yayımlamak'' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ilıcak, bu cezanın Yargıtay tarafından da onaması üzerine infazının tamamlanması için denetimli serbestlik başvurusunda bulunmuş ancak denetimli serbestlik “iftira” suçundan aldığı cezanın onanması üzerine uygulanmamıştı.

