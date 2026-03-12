Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik davada haklarındaki kararlar üç kez bozulan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan, yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

ILICAK'A 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme sanık Nazlı Ilıcak'ı, terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan takdiri indirim de uygulayarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

ALTAN'A TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Heyet, sanık Ahmet Altan'ı ise aynı gerekçe ile aynı suçtan, yargılamadaki tutum ve davranışları gözetildiğinde pişmanlık göstermediğini ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu bir kanaat oluşturmadığını da dikkate alarak 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı.