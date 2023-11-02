Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 13 yıldır aydınlatılamayan ölümü: Can Paksoy'a yakalama talebi

Nazlı Sinem Erköseoğlu daha 24 yaşındaydı. Bir binanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. Ölmeden hemen önce aynı evde olduğu tespit edilen Can ve Emre Paksoy kardeşler "intihar etti" dedi.
İntihar ettiği söylenen yerde genç kızın değil şüphelilerin ailesine ait parmak izleri bulundu. Yerel mahkeme sanıklar hakkında iki kez beraat kararı verdi. Karar iki kez bozuldu.
Süreç 13 yıldır tamamlanamadı, genç kızın ailesinin avukatı, şüpheli Can Paksoy için yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talep etti.
Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe sunarak Can Paksoy için yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ya da yurt dışına çıkış yasağı konulması bulunduğunu belirtti. Epözdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.
Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz ettiğini duyurdu.
13 YILDIR AYDINLATILAMAYAN ÖLÜM
Nazlı Sinem Erköseoğlu, 26 Eylül 2010'da İstanbul Beyoğlu'ndaki bir binanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.
Yaşamını yitirmeden önce aynı evde oldukları tespit edilen Paksoy Holdingin veliahtları Can ve Emre Paksoy kardeşler hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. İki kardeş delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.
Sanıklardan Can Paksoy hakkındaki beraat kararını Yargıtay bozdu. Emre Paksoy için verilen onama kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Can Paksoy bir kez daha 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Baba Ergün Erköseoğlu 13 yıldır kızı için adalet arıyor.
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