Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 13 yıldır aydınlatılamayan ölümü: Can Paksoy'a yakalama talebi

Nazlı Sinem Erköseoğlu daha 24 yaşındaydı. Bir binanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu. Ölmeden hemen önce aynı evde olduğu tespit edilen Can ve Emre Paksoy kardeşler "intihar etti" dedi.



İntihar ettiği söylenen yerde genç kızın değil şüphelilerin ailesine ait parmak izleri bulundu. Yerel mahkeme sanıklar hakkında iki kez beraat kararı verdi. Karar iki kez bozuldu.



Süreç 13 yıldır tamamlanamadı, genç kızın ailesinin avukatı, şüpheli Can Paksoy için yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talep etti.



Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe sunarak Can Paksoy için yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ya da yurt dışına çıkış yasağı konulması bulunduğunu belirtti. Epözdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.



Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz ettiğini duyurdu.