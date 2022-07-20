Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinin bir numaralı şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Akçekaya, davet üzerine 10 milyon dolar almak için çiftliğe gittiğini, ses çıkarmamak için eve balkondan girdiğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelinin evinden cinayet bıçağının aynısından 10 tane bulundu.



Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan'dan 10 milyon dolar alacağı olduğunu cinayet günü bu nedenle çiftliğe gittiğini söyledi. Zanlı çiftliğe onu Nazmi Arıkan'ın bir tanıdığının davet ettiğini öne sürdü.

İfadesinde 10 milyon dolar almak için çiftliğe çağrıldığını söyleyen Akçekaya, “Nazmi Arıkan, isim sahibi olduğu eğitim kurumlarını 10 yıl süre ile bana anlaşma ile isim hakkı şeklinde verdi. Ancak 3’üncü yılın sonunda anlaşmaya aykırı şekilde benim ismimi kötü şekilde reklam ederek anlaşmayı sona erdirdi'' dedi ve şunları ekledi:



''Fahrettin C. isimli tanıdığım kişi bayramın ikinci günü Facetime uygulaması üzerinden beni arayarak, Nazmi Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinde bana 10 milyon dolar değerinde altın ve nakit para vereceğini, Nazmi'nin beni beklediğini, bayramın üçüncü günü gitmemi bana söyledi''

"PARAYI NASIL TAŞIYACAKTIN?"



Savcı, "Yanınızda çanta veya araç yok. Nazmi Arıkan’dan alacağınız 10 milyon doları nasıl taşıyacaktınız? Anlaşma sağlandıysa neden arazide bekleyip eve balkondan girdiniz?" diye sordu.



Akçekaya, "Nazmi Arıkan beni daha önce bıçaklattığı için eve bu şekilde girdim" dedi.

''YAZ GÜNÜ TOPRAĞA BASMAK İSTEDİM''



İfadesinde “11 Temmuz tarihinde köye geldim, taksiden hiç inmeyip tekrardan Gelibolu otogarına dönerek İstanbul'a geçiş yaptım" diyen Akçekaya, "Ertesi gün sabah saatlerinde Fahrettin C. tekrar beni tekrar aradı ve 'Önceki gün gitmemişsin bugün git ki hepimiz para alalım' dedi. O gün Esenler Otogarı'nda 14.30'da otobüse bindim. Taksiden indiğim sırada saat 20.15 sıralarındaydı. Ben buradan indikten sonra ayakkabılarımı çıkarıp çantaya koydum ve çoraplarımla yürümeye başladım. Bunu yapmamdaki amacım yaz günü olduğu içtin toprağa basmak içindir'' diye konuştu.



Ufuk Akçekaya'nın iddiasına göre eve girdiğinde Nazmi Arıkan bıçaklanmış haldeydi, Akçekaya'dan yardım istedi, evde de o sırada yüzünü net olarak göremediği başka biri daha vardı.

''SOSYAL MEDYADAN YAYIN YAPMAYI TERCİH ETTİM''



Savcının "Kumpas olduğunu düşündüyseniz neden hemen polise gitmediniz?" sorusunu Akçekaya, "Bana da zarar verebileceklerini düşündüm, tanınmış biri olduğum için Instagram'dan yayın yapmayı tercih ettim" diye yanıtladı.



Savcı olay yerinde bulunan kanlı bıçağın aynısından Ufuk Akçekaya'nın evinde 10 adet bulunduğunu belirtti. Akçekaya ikna edici yanıt veremedi.



Sorumlunun Nazmi Arıkan ile ortak tanıdıkların olan F.C. ve ekibi olduğunu öne sürdü.



Cinayetten bir gün sonra İstanbul Etiler'deki evinde gözaltına alınan Akçekaya ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.