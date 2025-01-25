“Ne alırsan 100 lira” gerilimi: Fiyatlar düştü, vatandaş kapıya dayandı
Balıkesir’de yeni açılan bir mağaza “Ne alırsan 100 lira” kampanyası yaptı. Günler öncesinden yapılan çağrılar üzerine yüzlerce insan mağazanın önünde toplandı. Vatandaşlar arasında tartışma çıkınca polis ekipleri ve mağaza sahipleri dükkanı alışverişe kapattı.
Balıkesir’de şehrin işlek noktalarından birinde açılan yeni bir mağazanın yaptığı “Ne alırsan 100 lira” kampanyası izdihama neden oldu.
Mutfak eşyalarından valizlere, örtülerden ev eşyalarına kadar her şeyin 100 liraya satılacak olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yüzlerce insan dükkanın önünde kalabalık oluşturdu.
Dükkanın içinde ve dışında izdiham yaşanırken, dışarıda kalanlar içeri girememekten şikayetçi oldu.
Vatandaşlar arasında tartışma çıkınca sokağa polis gelerek vatandaşları uyardı. Mağaza sahibi ise izdiham karşısında dükkanın alışverişe kapandığını söyledi.
Mağaza önündeki kalabalık ise bu kez iş yeri sahipleri ile tartıştı.
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