“Ne alırsan 100 lira” gerilimi: Fiyatlar düştü, vatandaş kapıya dayandı

Balıkesir’de şehrin işlek noktalarından birinde açılan yeni bir mağazanın yaptığı “Ne alırsan 100 lira” kampanyası izdihama neden oldu.



Mutfak eşyalarından valizlere, örtülerden ev eşyalarına kadar her şeyin 100 liraya satılacak olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren yüzlerce insan dükkanın önünde kalabalık oluşturdu.



Dükkanın içinde ve dışında izdiham yaşanırken, dışarıda kalanlar içeri girememekten şikayetçi oldu.

