Ne New York ne Chicago... İlk sıra İstanbul’un!

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2024 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu raporundan derlediği bilgilere göre, rapor dünya çapında analiz edilen 946 kentsel alan arasındaki ulaşım verilerini ve eğilimlerini içeriyor. Rapora göre, rapordaki bulgular, karayolu yetkililerine, ulaşım planlamacılarına, mühendislere, politika yapıcılara ve halka kendi bölgelerindeki trafiği izleme ve ölçme olanağı sağlıyor. İnsanların, malların ve hizmetlerin hareketinin kara yolu seyahati için talep yarattığı ancak talebin karayolu alanı arzını aştığında trafik sıkışıklığına neden olduğu ifade ediliyor. Trafiğin aynı zamanda ekonomi için bir barometre olarak da görüldüğü aktarılan raporda, “Bu, trafik sıkışıklığının ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olsa da ekonomik faaliyetin bir belirtisi olduğu anlamına gelir.” açıklaması yapıldı.

İSTANBUL LİSTENİN BAŞINDA



Rapora göre İstanbul, 105 saat ile kaybedilen saatler bakımından trafiğin en sıkışık kentsel alanlar listesinin başında yer alıyor. Raporda, İstanbul’daki trafik gecikmelerinin 2023’ten bu yana yüzde 15 artarak New York ve Chicago’nun trafikte kaybettiği 102 saati geride bıraktığı ifade ediliyor.



Bu kentleri de 101 ile Londra ve 97 saat ile Mexico City takip ediyor.



Raporda, “2023’te en üst sıralarda yer alan metro bölgelerinin çoğu 2024’te de en sıkışık metro bölgeleri listesinde yer almaya devam ederken, İstanbul’un ilk kez zirveye yerleşmesi de dahil olmak üzere birçok bölge yer değiştirdi.” ifadesi kullanıldı.



Raporda, küresel ilk 100 sıralamasında 69 şehrin 2023’e göre daha fazla gecikme yaşadığı, 22’sinde daha az gecikme görüldüğü ve 9’unda gecikmede neredeyse hiç değişiklik olmadığı bildirildi.



ABD’DE CUMA GÜNÜ İLK SIRADA



Rapora göre ABD’de geçen yıl New York ve Chicago'nun yanı sıra trafikte kaybedilen saat Los Angeles için 88, Boston için 79 ve Philadelphia için 77 oldu.



Böylelikle sıralamada ABD kentleri ön plana çıktı. Ortalama bir ABD'li sürücü, trafik sıkışıklığı nedeniyle tam bir çalışma haftasına denk gelen 43 saat kaybediyor ve bu da 771 dolar değerinde zaman kaybına neden oluyor.



Raporda ayrıca ABD'deki sürücülerin seyahat için ağırlıklı olarak cuma günlerini tercih ettiği ve o gün yolculukların diğer tüm hafta içi günlerden daha fazla arttığına işaret edildi.



Raporda, işçi akınının mesai saatleri dışında da etkisini gösterdiği ifade edilerek, “ABD şehir merkezlerine yapılan yolculuklar, hafta sonları ve özellikle hafta sonu geceleri hafta içi günlere göre daha hızlı arttı. Bu durum, Covid-19'un ofis ağırlıklı şehir merkezlerine verdiği zararın ardından şehir merkezlerinin canlılığının ve hareketliliğinin arttığına işaret ediyor olabilir.” denildi.



ABD’DE EVDEN ÇALIŞMA YÜZDE 8’E GERİLEDİ



Evden çalışmanın ABD'de yüzde 8 düştüğüne dikkat çekilen raporda, “Büyük kentsel metro alanları arasında teknoloji ağırlıklı San Jose, San Francisco ve Seattle, evden çalışma konusunda en büyük düşüşleri gördü. Mevcut en son verilere göre, San Jose Metro Bölgesi'nde uzaktan çalışan kişi sayısı 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 33 düştü.” bilgisi verildi.