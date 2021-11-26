Necati'nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye tahliye

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 11 Ağustos gecesi Mehmet Ali Şahin (24) yönetimindeki otomobil, Necati Kaan Şahin (20) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı.



Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

HAYALİ OLAN TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞTI

Necati Kaan Şahin'in, hayali olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı belirtildi.

SÜRÜCÜ 1.33 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Evinin önünde bekçiler tarafından yakalanan Mehmet Ali Şahin gözaltına alındı. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Şahin, tutuklandı.

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9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Mehmet Ali Şahin hakkında Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü. 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istenen tutuklu sanık Şahin duruşmaya, SEGBİS ile bağlandı.



ADLİ TIP ''ASLİ KUSURLU'' DEDİ



Sanık tarafının 2'nci duruşmada itiraz ettiği kaza yerinde yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu da mahkemeye görüş bildirdi.



Mahkemeye sunulan Adli Tıp Raporu’nda, Mehmet Ali Şahin'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Sanığın avukatının rapora itiraz edip yeni rapor alınması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

DURUŞMA 24 ARALIK'A ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Şahin'i, delillerin toplanması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 24 Aralık'a ertelendi.