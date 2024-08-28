Necdet Sakaoğlu kimdir? Yazar Necdet Sakaoğlu'nun hayatı

Necdet Sakaoğlu, 1939 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi. Divriği Atatürk İlkokulu'nu (1951), Nuri Demirağ ortaokulu (1954), Sivas valisi Muammer Bey'in yaptırdığı öğretmen okulunu (1957) ve en son olarak da, İstanbul Çapa'daki kitabesinde adı "Dârül-Muallimat-ı Aliye" olan Eğitim Enstitüsü'nü bitirmiştir.



Tarih, folklor ve edebiyat alanlarında araştırmaları vardır.



ESERLERİ



Türk Anadolu'da Mengücekoğulları,



Amasra'nın Üç Bin Yılı,



Osmanlı Eğitim Tarihi."



Çeşm-i Cihan Amasra (1966),



Türk Anadolu’da Mengücekoğulları (1971, Ali Naci Karacan Armağanı),



Divriği’de Ev Mimarisi (1978),



Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı (1984, Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülü),



Tanzimat Tarihi Sözlüğü (1985),



Osmanlı Eğitim Tarihi (1990),



Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi (1991),



Osmanlı Kentleri ve Yabancı Gezginler (1995),



Milli Mücadele Albümü (1998),



Bu Mülkün Sultanları-36 Osmanlı Padişahı (1999),



Tarihi, Mekânları, Kitabeleri, Anıları ile Saray-ı Hümayun - Topkapı Sarayı (2002),



İstanbul’un Tarihi Kimliği (2003),



Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi (2003).



Bostanzâde Yahya’nın Târih-i Saf/Tuhfetü’l-Ahbâb adlı eserini, Duru Tarih adıyla günümüz Türkçesine çevirmiştir. (1969, Ali Naci Karacan Armağanı),



Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın Dürr-i Meknun’unu yayımlamıştır (1999).



Tanzimat'tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü



Osmanlı Tarihi Sözlüğü



Atatürk Düşüncesi (1995) Ord. Prof. Reşat Kaynar’la; Binbir Gün Binbir Gece- İstanbul’da Eğlence Hayatının Tarihi (1999);



Osmanlı’da Zenaatten Sanata Cilt I: Esnaf ve Zenaatkârlar (1999), Cilt II: Sanatlar ve Sanatkârlar (2000), Osmanlı Dünyasından Yansımalar (2000),



Avrupa Yolunda Bir Padişah; Sultan Abdülmecid (2001),



Derinin Anadolu’da Bin Yıllık Tarihi (2002) Nuri Akbayar’la ortak çalışmalarıdır.