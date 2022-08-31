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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.



Adalet Bakanlığı ve EGM tarafından, Göktaş için kırmızı bülten talebi 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliğine gönderildi.



Talep üzerine Interpol Genel Sekreterliğince, Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.



Göktaş hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarılmıştı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Şüphelilerden Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.



Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.