Necip Hablemitoğlu suikastı: Nuri Gökhan Bozkır'a suikast dosyasından tahliye

FETÖ TEHLİKESİNE YILLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

​​​​​​​Hablemitoğlu, ölümünün ardından yayımlanan kitabı "Köstebek"in son bölümünde, çalışmasını sürdürürken telefonlarının dinlendiğinden, bilgisayarındaki elektronik posta ve dosyalarının kopyalandığından emin olduğunu belirterek, bu sebeple edindiği bir başka bilgisayarı internete girmeden kullandığını yazıyordu.

2003'te yayımlanan "Köstebek" adlı kitabında, yıllar sonra FETÖ olarak tanımlanacak örgüte ilişkin çarpıcı tespitler yapan Hablemitoğlu, "Fetullahçılar" olarak tanımladığı bu yapının devlette nasıl kadrolaştığını, özellikle Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığını nasıl ele geçirdiklerini ve kendilerine karşı hareket edenleri nasıl pasivize ettiklerini anlattı.

Hablemitoğlu kitabında, "Fetullahçılar" için "Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır" vurgusu yaparak, "Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı" tespitinde de bulunmuştu.