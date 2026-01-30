Necip Hablemitoğlu suikastı: Nuri Gökhan Bozkır'a suikast dosyasından tahliye
30.01.2026 16:13
Suikasta kurban giden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu tek sanığı Nur Gökhan Bozkır'ın tahliyesine verildi. Bozkır başka bir dosyadan tutuklu kalacak.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Hablemitoğlu suikastı davasında sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliyesine karar verildi. Bozkır, suikast davasının tek tutuklu sanığıydı.
Bozkır'ın başka bir dosyadan tutuklu kalacağı bildirildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem tasarlayarak öldürmeye azmettirmek, emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de suç örgütüne üyelikten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı.
Mahkeme, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle sanık Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartmıştı. Bozkır, 2 Ocak'ta Ankara'da yakalanmış, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
2 Ocak 2024'te Ankara'da yakalanan Bozkır, sonraki gün çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
FETÖ TEHLİKESİNE YILLAR ÖNCE DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Hablemitoğlu, ölümünün ardından yayımlanan kitabı "Köstebek"in son bölümünde, çalışmasını sürdürürken telefonlarının dinlendiğinden, bilgisayarındaki elektronik posta ve dosyalarının kopyalandığından emin olduğunu belirterek, bu sebeple edindiği bir başka bilgisayarı internete girmeden kullandığını yazıyordu.
2003'te yayımlanan "Köstebek" adlı kitabında, yıllar sonra FETÖ olarak tanımlanacak örgüte ilişkin çarpıcı tespitler yapan Hablemitoğlu, "Fetullahçılar" olarak tanımladığı bu yapının devlette nasıl kadrolaştığını, özellikle Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığını nasıl ele geçirdiklerini ve kendilerine karşı hareket edenleri nasıl pasivize ettiklerini anlattı.
Hablemitoğlu kitabında, "Fetullahçılar" için "Türkiye'nin yüz yüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır" vurgusu yaparak, "Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı" tespitinde de bulunmuştu.