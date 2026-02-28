Necmettin Erbakan mezarı başında anıldı
28.02.2026 08:13
Erbakan'ın mezarı başındaki anmaya çok sayıda kişi katıldı.
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 15'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 15'inci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, dernek yetkilileri ve vatandaşların katıldığı etkinlik kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.
Namazın ardından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Yenikapı Mevlevihanesi'nde de anma programı gerçekleştirildi.