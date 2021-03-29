Necmettin Nursaçan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, corona virüs aşısı olmasına rağmen testinin pozitif çıkması sonucunda Kayseri Şehir Hastane'sine kaldırıldı.

İHA 29.03.2021 - 10:59

Necmettin Nursaçan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, corona virüs testinin pozitif çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Uzun yıllar Kasyeri İl Müftülüğü yapan 79 yaşındaki Nursaçan, yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen corona virüse yakalandı.

Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran Necmettin Nursaçan, akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçti.

Necmettin Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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