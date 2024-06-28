Neden “1,5 yıl sonra erken seçim” dedi? Özgür Özel: Erken seçim kararı alınmazsa Erdoğan tekrar aday olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir buçuk yıl sonra erken seçim olası.” açıklamasını neden yaptığını anlattı. “Meclis erken seçim kararı almazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olamaz.” diyen Özel, “Görev süresinin dolmasına 2,5 yıl kala erken seçim teklif ederiz, ondan sonra kabul etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Neden “1,5 yıl sonra erken seçim” dedi? Özgür Özel: Erken seçim kararı alınmazsa Erdoğan tekrar aday olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim açıklaması yaptı.

Halk TV yayınına katılan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Meclis tarafından erken seçim kararı alınmaması halinde bir kez daha aday olamayacağını söyledi.

"Kendine güveniyorsa bir kere daha yarışır." diyen Özgür Özel, "Tam ortasında 2,5 yılı bitmiş, 'Gel aday ol, seçimleri yenileyelim' dediğimizde ne diyecek? 'Ben gelmem mi' diyecek." ifadelerini kullandı.

Özel, "Görev süresinin dolmasına 2,5 yıl kala erken seçim teklif ederiz, ondan sonra kabul etmeyiz." şeklinde konuştu.

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