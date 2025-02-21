"Neden bakıyorsunuz" dedi, bıçaklandı

Samet K. (23), Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta telefonla konuştuğu sırada kendisine bakan kimliği henüz bilinmeyen 4 kişiye "Neden bakıyorsunuz?" diye sorması üzerine bıçaklı saldırıya uğradı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda bacağından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.