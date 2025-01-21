Nedim Türkmen kimdir? Bolu otel yangınında hayatını kaybeden Nedim Türkmen'in biyografisi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında 66 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğunun da olduğu öğrenildi. Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti. İşte, Nedim Türkmen'in biyografisi...



NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?



Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi.



Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı.



Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girdi.



1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde Orduspor Kulübü Başkanı seçildi.



Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibi olan Türkmen, evli ve üç çocuk babasıydı.