Nedim Türkmen kimdir, kaç yaşında? (Nedim Türkmen'in özgeçmişi)

Orduspor Kulübü'nün eski başkanlarından Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girmektedir. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.



1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilmiştir. Göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son vermiştir. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmiştir.