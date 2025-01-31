Nedim Türkmen'in kardeşi Adem Türkmen: "İddialar doğruysa cinayete yakın bir eylem"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında gazeteci yazar 59 yaşındaki Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızları Ala Dora Türkmen (18) ve oğulları Yüce Ata Türkmen (22) hayatını kaybetti. Türkmen ailesi için Altınordu ilçesindeki Bahçelievler Ulu Cami’de mevlit düzenlendi. Programda yangında tüm hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi. "BU ACININ TARİFİ YOK" Nedim Türkmen’in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Bu acının tarifi yok. Ağabeyim, yengem ve çocuklar en verimli çağlarında hayatlarını kaybettiler. Ağabeyimler ile aynı katta olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. Bu şekilde insanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız. Şu anda acımızı yaşamakla meşgulüz ama hak eden de hak ettiğini bulacak" dedi.

"ONUN DA HAYATI BİTTİ"



Otelde gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarına ilişkin konuşan Türkmen, "Burada bir ihmal varsa, o ihmalin sağı ve solu yok, orada bir sürü insan hayatını kaybetti. Otel ve belediye arasında çeşitli iddialar var. Belediyenin yetkili taraf kim ise şu şekilde davranması gerekirdi; ‘Bu otelin eksiklikleri var. Bu şekilde bir başvurusu oldu’ diye bilgi vermesi gerekirdi. O yüzden bunlar artık yaşanmasın. Şu anda taziyeler var, acılarımızı paylaşıyoruz. Ne olurdu bütün önlemleri alsanız? Şu anda o otel sahibi çok mu kar etti? Ne oldu? Bu kazanın sonucunda onun da hayatı bitti. Oraya insanlar tatile gelmişti, onların canı ön planda olmalıydı" diye konuştu.



"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"



İhmallerin aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini kaydeden Türkmen, "Biz, hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Şu an bu polemiğe hiç girmedim, girmek de istemiyorum. Gerçek neyse onun ortaya çıkartılması uğruna elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce acımızı yaşayalım" şeklinde konuştu.



Türkmen ailesi için düzenlenen mevlit programına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.