Nedim Yamalı istifa etti: Saadet-Gelecek Meclis grubu düştü

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Yamalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ediyorum." ifadesini kullanıp istifa gerekçesi hakkında bilgi vermedi.



MECLİS'TEKİ GRUPLARI DÜŞMÜŞ OLDU



Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam edeceği öğrenilen Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düşecek.



Saadet ve Gelecek Partilerinin birleşerek oluşturdukları grup düşmüş oldu.



İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

GEÇEN YILDA DÜŞMÜŞTÜ



Geçen yıl Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesinin ardından, iki partinin kurduğu grup yine düşmüştü.



Bunun üzerine CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi’ne geçmişti.